Elezioni municipali Francia 2026 | la sinistra avanti a Parigi RN in ascesa Ma è astensione record

Alle elezioni municipali in Francia del 2026, i risultati a Parigi mostrano la sinistra in vantaggio, mentre il Rassemblement national registra una crescita significativa. Tuttavia, si registra un tasso di astensione record, con molti elettori che non sono andati alle urne. Alla chiusura dei seggi alle 18, i primi dati indicano che il sindaco di La Plaine-des-Palmistes, appartenente al RN, è stato rieletto al primo turno con circa il 60% dei voti.

Parigi, 16 marzo 2026 – Mentre i primi seggi elettorali chiudevano alle 18, dal dipartimento d’oltremare della Riunione proveniva un primo risultato eloquente: Johnny Payet, sindaco del Rassemblement national (RN) di la Plaine-des-Palmistes, è stato rieletto al primo turno con quasi il 60% dei voti. Un successo che conferma gli ottimi risultati dell’estrema destra in tutto il Paese. “Il cambiamento non aspetta 2027, comincia domenica prossima”, ha dichiarato Jordan Bardella, presidente del partito d’estrema destra, il primo ad esprimersi poco dopo la proiezione dei primi risultati alle otto di sera. I principali risultati dell’Election Day. L’astensione si conferma il primo partito di Francia: il 44% degli aventi diritto non si è presentato alle urne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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