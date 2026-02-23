Il nodo Carmelo Pace candidato sindaco di Ribera resta il Centrodestra andrà da separati in casa alle elezioni

Carmelo Pace, candidato sindaco di Ribera, ha subito un rallentamento nelle trattative a causa delle divergenze tra le forze di centrodestra. L’incontro di oggi ad Agrigento ha mostrato come le differenze tra Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Nuova Dc impediscano una strategia comune. Le discussioni si sono concentrate sulle alleanze e sui candidati, ma ancora non si vede una soluzione definitiva. La situazione resta in sospeso in vista delle elezioni amministrative.

La parola definitiva sull'accordo verrà data domattina a Palermo alla presenza dei leader regionali della coalizione. Lega e Nuova Dc difficilmente punteranno su Luigi Gentile. Nell'Area Progressista qualcosa si muove E' stato solo interlocutorio l'incontro "locale" tenuto oggi ad Agrigento per trovare un'intesa tra Mpa, Forza Italia e Fratelli d'Italia da una parte e Lega e Nuova Dc dall'altra per superare l'impasse che impedisce al Centrodestra di presentarsi unito alle prossime elezioni amministrative. Il nodo da sciogliere resta sempre la candidatura a sindaco di Ribera di Camelo Pace, capogruppo all'Ars della Nuova Dc.