Elettra Lamborghini a Verissimo | il messaggio della mamma commuove il pubblico Conserva sempre il tuo spirito autentico

Durante la puntata di Verissimo trasmessa oggi su Canale 5, la mamma di Elettra Lamborghini ha rivolto un messaggio alla figlia, chiedendole di mantenere sempre il suo spirito allegro e autentico. Luisa Peterlongo ha espresso il suo affetto con parole che hanno commosso il pubblico, sottolineando l’importanza di conservare la propria personalità. La dichiarazione è stata condivisa durante l’intervista in studio.

L’artista bolognese ospite nel salotto di Silvia Toffanin parla di Sanremo, del marito Afrojack, della famiglia e dei nuovi progetti. Intanto registra il marchio “Festini bilaterali”. “Conserva sempre il tuo spirito allegro e autentico”. È questo il messaggio pieno d’affetto che Luisa Peterlongo, mamma di Elettra Lamborghini, ha voluto dedicare alla figlia durante la puntata di Verissimo andata in onda oggi su Canale 5. Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la cantante bolognese ha raccontato il momento che sta vivendo tra musica, televisione e progetti futuri. Un’intervista intensa, in cui non sono mancati momenti emozionanti, come il videomessaggio della madre e delle sorelle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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