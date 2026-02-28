Elettra Lamborghini e il portafortuna dietro le quinte di Sanremo | presente la mamma Luisa

Durante la seconda serata di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini si è esibita come protagonista sul palco dell’Ariston. Nel backstage, a farle da supporto e portafortuna, era presente la madre, Luisa. La cantante ha condiviso momenti con il pubblico attraverso alcuni scatti, mostrando la presenza della famiglia dietro le quinte. La partecipazione di Elettra ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media.