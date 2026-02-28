Elettra Lamborghini e il portafortuna dietro le quinte di Sanremo | presente la mamma Luisa
Durante la seconda serata di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini si è esibita come protagonista sul palco dell’Ariston. Nel backstage, a farle da supporto e portafortuna, era presente la madre, Luisa. La cantante ha condiviso momenti con il pubblico attraverso alcuni scatti, mostrando la presenza della famiglia dietro le quinte. La partecipazione di Elettra ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media.
Da Laura Pausini chic in toni chiari a una Elettra Lamborghini inedita, ecco il "dietro le quinte" dell'incontro più atteso prima dell'Ariston(askanews) — Uno dopo l’altro arrivano al Quirinale i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026, per essere ricevuti da Sergio Mattarella, che...
Sanremo 2026, Elettra Lamborghini invade le scale di Sanremo con Giofrè: il web impazzisceQuando il sole del pomeriggio illumina le vie di Sanremo, c’è chi decide di trasformare una semplice scalinata in un palcoscenico improvvisato.
