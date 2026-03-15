Durante la trasmissione Verissimo andata in onda il 15 marzo 2026, la mamma di Elettra Lamborghini, Luisa Peterlongo, ha rivolto alla figlia un messaggio di affetto, invitandola a mantenere sempre il suo spirito autentico e allegro. La cantante bolognese, presente in studio, ha ascoltato le parole della madre, che le sono state rivolte pubblicamente. La puntata ha visto la partecipazione di Elettra come ospite speciale.

Bologna, 15 marzo 2026 – “Conserva sempre il tuo spirito allegro e autentico”. E’ il messaggio per Elettra Lamborghini da parte della mamma, Luisa Peterlongo, durante la trasmissione Verissimo che oggi ha visto tra gli ospiti la cantante bolognese. “Vogliamo dirti due cose – le parole delle sorelle gemelle dell’artista, più piccole di 5 anni: Flaminia e Lucrezia -: siamo molto orgogliose di te e della persona che sei diventata e del percorso che hai fatto a Sanremo. Sappiamo quanto ti sei impegnata e abbia lavorato nei mesi scorsi e durante la settimana del Festival e non vediamo l’ora di poter recuperare il tempo passato lontano con il weekend organizzato per poterlo passare assieme”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Conserva sempre il tuo spirito autentico”: Elettra Lamborghini e il messaggio commovente della mamma a Verissimo

Articoli correlati

Elettra Lamborghini: la famiglia e l’amore a ‘Verissimo’ domenica 15 marzoMilano, 14 marzo 2026 – Reduce dal suo secondo Festival di Sanremo in gara (e il terzo totale se si considera quello da co-conduttrice lo scorso...

Verissimo: è ancora effetto Sanremo con Patty Pravo, Elettra Lamborghini e Francesco RengaSilvia Toffanin torna con due nuovi appuntamenti di Verissimo, il programma di interviste del weekend di Canale 5, in onda oggi, sabato 14 marzo, e...

Una raccolta di contenuti su Elettra Lamborghini

Conserva sempre il tuo spirito autentico: Elettra Lamborghini e il messaggio commovente della mamma a VerissimoL'artista bolognese riceve la sorpresa della sua famiglia dopo l'avventura a Sanremo 2026. Sono i miei angeli: le parole dell’artista riferite alle sorelline gemelle. Il nuovo progetto Festini Bila ... ilrestodelcarlino.it

Elettra Lamborghini a Verissimo: Voglio morire prima di mio maritoElettra Lamborghini, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, si racconta ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 15 marzo. libero.it