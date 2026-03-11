Edil 2026 Next il futuro delle costruzioni diventa esperienza concreta

A Bergamo, Edil 2026 Next presenta il suo progetto dedicato al futuro delle costruzioni, concentrandosi su innovazione applicata, sicurezza migliorata, sostenibilità misurabile, energia e capitale umano. L’evento mette in evidenza le nuove tecnologie e metodologie che cambiano il modo di costruire, coinvolgendo professionisti del settore e aziende interessate a sviluppare soluzioni all’avanguardia. La manifestazione si svolge nel centro della città, attirando numerosi partecipanti.

Bergamo. Al centro della trasformazione del costruire c’è innovazione applicata, sicurezza evoluta, sostenibilità misurabile, energia e capitale umano. Edil 2026 Next, la 30esima Rassegna delle Tecnologie per l’Edilizia 5.0, torna alla Fiera di Bergamo dal 19 al 22 marzo 2026 con un obiettivo chiaro: mettere a sistema l’intera filiera delle costruzioni – imprese, professionisti, industria, energia, istituzioni, ricerca e formazione – per trasformare le sfide del settore in leve concrete di competitività. Organizzata da Promoberg, la manifestazione è uno degli appuntamenti di riferimento nel Nord Italia per le imprese e i professionisti del settore, con tecnologie e modelli immediatamente applicabili in cantiere e negli edifici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

