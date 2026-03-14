Durante la gravidanza della seconda figlia, nel 2022, Cherry Seaborn ha scoperto di avere un tumore. La diagnosi è arrivata mentre era incinta e, fino al parto, non è stato possibile iniziare le cure. Dopo la nascita della bambina, ha subito un intervento chirurgico. Ed Sheeran ha parlato di questa esperienza, condividendo i dettagli con il pubblico.

Ed ha poi ricordato il giorno in cui la moglie gli telefonò per dirgli che aveva un tumore: «È stato uno dei giorni peggiori della mia vita». Arrivato peraltro in un periodo già durissimo: nella stessa settimana in cui Cherry scoprì di avere un cancro, i migliori amici di Sheeran, Jamal Edwards e Shane Warne, morirono all'improvviso. In più, accusato di plagio per Thinking out loud, Ed poco dopo si «ritrovò in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore (alla fine vinse la causa, ndr)». Ed e Cherry, che si conoscono fin da bambini, si sono sposati in gran segreto nel 2018 a Framlingham, nel Suffolk, davanti a un ristretto gruppo di parenti e amici. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ed Sheeran racconta il tumore della moglie Cherry Seaborn durante la gravidanza: «Non potevano curarla fino al parto. Dopo è stata operata»

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