Caldo sole e nuovi stili di vita | perché coperture e padiglioni stanno cambiando giardini e terrazze in Italia

L’aumento delle temperature, le estati sempre più lunghe e una maggiore attenzione alla qualità della vita stanno modificando il modo in cui in Italia vengono progettati giardini e terrazze. Secondo architetti e progettisti outdoor, la protezione dal sole è diventata uno degli elementi centrali dell’arredo esterno, non solo nelle abitazioni private, ma anche negli spazi pubblici e commerciali. Coperture e padiglioni non sono più accessori stagionali, bensì soluzioni strutturali che determinano come e quando gli spazi all’aperto possono essere utilizzati. Dal punto di vista tecnico, le nuove esigenze climatiche impongono materiali e costruzioni più performanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Tumore prostatico: i nuovi test e le cure che stanno cambiando la prognosi

Leggi anche: Si chiamano microforeste o “tiny forest di Miyawaki”, e stanno cambiando i nuovi spazi di verde urbano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maglioni natalizi 2025: indossa l’atmosfera delle Feste con stile e ironia; 16 mete fresche per l’estate perfette per chi non ama il caldo.

Lombardia da bollino rosso nella settimana di Ferragosto: sole, caldo e temperature bollenti. Tutta colpa del Cammello - Milano, 11 agosto 2025 – Caldo, sole e assenza pressoché totale di nuvole grazie alla presenza stabile dell’anticiclone. ilgiorno.it

Clima: il 2025 un anno record di caldo e sole nel Regno Unito - facebook.com facebook

Meteo Immacolata, arriva sole e 'caldo': ecco quando x.com