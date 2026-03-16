L’Unione europea ha sanzionato alcuni individui russi coinvolti in attività di propaganda. La misura si inserisce nel quadro delle azioni messe in atto dall’UE per contrastare le operazioni ibride attribuite alla Russia. Le sanzioni interessano persone ritenute responsabili di aver diffuso informazioni false o manipolato l’opinione pubblica. La lista dei soggetti coinvolti è stata aggiornata di recente dall’istituzione europea.

L’Unione europea continua a rafforzare la propria risposta alle operazioni ibride attribuite alla Russia. Con una decisione adottata il 16 marzo il Consiglio dell’Unione europea ha infatti inserito quattro nuovi individui nella lista delle sanzioni legate alle attività di destabilizzazione e manipolazione informativa riconducibili al Cremlino. La misura rientra nel quadro del regime sanzionatorio introdotto nell’ottobre 2024 per colpire persone ed entità coinvolte in azioni che minano la sicurezza, la stabilità e le istituzioni democratiche dell’Unione e dei suoi partner; nel caso specifico, nel mirino di Bruxelles vi sono attività riconducibili alla cosiddetta Foreign Information Manipulation and Interference, cioè campagne coordinate di propaganda e disinformazione che mirano a influenzare il dibattito pubblico europeo e internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco chi sono i propagandisti russi sanzionati dall’Ue

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