Questa mattina, a Mosca, un colpo di pistola ha ferito gravemente Vladimir Alekseyev, il tenente generale e numero due dell’intelligence militare russa, il Gru. L’evento si è verificato appena le porte dell’ascensore si sono aperte, quando qualcuno ha sparato più volte. Alekseyev è stato subito portato in ospedale, ma la sua condizione resta grave. Al momento, non si conoscono altri dettagli sul motivo dell’attacco.

Quando le porte dell’ascensore si sono aperte, qualcuno ha sparato più volte. Vladimir Alekseyev, tenente generale e primo vicedirettore dell’intelligence militare russa (Gru), è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Chi ha sparato è riuscito a fuggire. Le autorità russe parlano di tentato omicidio, ma per ora non indicano responsabili. Alekseyev non è un ufficiale qualunque. È uno degli uomini più potenti del Gru, in carica dal 2011, e per anni è stato considerato uno degli architetti più raffinati dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina. Nato in Ucraina ai tempi dell’Unione Sovietica, Alekseyev ha costruito la sua carriera nei servizi militari fino a diventare una figura centrale nella pianificazione degli attacchi del 2022 e nella gestione di quelle che il Cremlino chiama operazioni speciali – che poi sono aggressioni criminali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Vladimir Putin lancia un messaggio chiaro, sostenendo che la responsabilità della guerra in Ucraina non sarebbe della Russia, ma dell'Ucraina sostenuta dall'Occidente.

