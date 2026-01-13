Eccellenza Toscana Altro ko l’Asta esonera mister Bartoli Rumors sul possibile arrivo di Argilli

L’Asta Taverne ha annunciato l’esonero di Stefano Bartoli dopo la sconfitta contro la Baldaccio Bruni. La decisione, comunicata ufficialmente, riflette la volontà di rinnovare la squadra e migliorare le performance future. Sul tavolo ci sono già ipotesi di nuovi allenatori, tra cui il nome di Argilli, mentre la società si concentra sul percorso di ricostruzione e crescita della squadra.

La sconfitta casalinga con la Baldaccio Bruni (0-1) è costata cara a Stefano Bartoli (foto): l'Asta Taverne ha infatti deciso di sollevare dall'incarico il mister, ringraziandolo "per il lavoro svolto e per il contributo dato ai colori arancioblè nel corso degli anni. La sua storia con l'Asta è stata lunga e significativa: dopo aver guidato la squadra dal 2017 al 2022, è tornato in panchina nell'ottobre 2023, in occasione del primo storico campionato di Eccellenza del club. Una stagione che si è conclusa con il raggiungimento della salvezza, risultato di grande valore che ha rappresentato il punto di partenza del percorso dell'Asta nella Categoria Regina.

