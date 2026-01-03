La Sangiovannese torna in campo domani alle 14:30 al Virgilio Fedini, affrontando il Grassina, seconda in classifica. La squadra toscana rappresenta una vera sfida per i biancazzurri, soprattutto dopo il pesante 3-0 subito all'andata. Si analizzano i precedenti e si studia il nuovo avversario, con particolare attenzione all’ex Rosadini, per prepararsi al meglio alla partita di apertura del girone di ritorno.

SAN GIOVANNI Archiviate le festività natalizie, per la Sangiovannese è tempo di tornare in campo per la precisione domani alle 14,30 al Virgilio Fedini quando ospiterà per la prima giornata del girone di ritorno il Grassina, secondo in graduatoria che all’andata le suonò per bene al gruppo di Calderini con un 3-0 che non ammise giustificazioni di sorta. La compagine rossoverde, nelle cui stanze dei bottoni siede l’ex direttore generale del Montevarchi Giorgio Rosadini, è una sorta di bestia nera per il Marzocco se si considera, al netto delle stagioni durante le quali queste due compagini non si sono affrontate, che sono ben 27 anni che non viene battuta in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: gli azzurri contro una squadra che rappresenta la vera bestia nera per il Marzocco. Tutto sui precedenti. La Sangio studia il Grassina dell’ex Rosadini

Leggi anche: Eccellenza: il tecnico degli azzurri sottolinea la prestazione dei suoi contro il Figline. Ora la trasferta in Valdichiana. Calderini: "Sangio, obiettivo Castiglionese»

Leggi anche: Eccellenza: domani un altro derby col tecnico che torna in valdarno a distanza di otto anni. L’ex Palazzi ritrova la Sangio: "Gli azzurri sono un duro ostacolo per la mia Baldaccio»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Eccellenza: gli azzurri contro una squadra che rappresenta la vera bestia nera per il Marzocco. Tutto sui precedenti. La Sangio studia il Grassina dell’ex Rosadini.

Eccellenza: gli azzurri contro una squadra che rappresenta la vera bestia nera per il Marzocco. Tutto sui precedenti. La Sangio studia il Grassina dell’ex Rosadini - SAN GIOVANNI Archiviate le festività natalizie, per la Sangiovannese è tempo di tornare in campo per la precisione domani alle ... sport.quotidiano.net