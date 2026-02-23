Eccellenza | i ragazzi di Cardinali piegati dall’Antella Castiglionese travolta

La partita tra Antella e Castiglionese ha visto i ragazzi di Cardinali perdere 3-0, a causa di una difesa che ha subito troppe occasioni offensive. L’Antella ha dominato il match grazie a un attacco efficace e a una prestazione solida in ripresa. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma ha incontrato una difesa compatta e un portiere in buona forma. La gara si è conclusa con un risultato netto e senza possibilità di recupero per la Castiglionese.