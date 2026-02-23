Eccellenza | i ragazzi di Cardinali piegati dall’Antella Castiglionese travolta
La partita tra Antella e Castiglionese ha visto i ragazzi di Cardinali perdere 3-0, a causa di una difesa che ha subito troppe occasioni offensive. L’Antella ha dominato il match grazie a un attacco efficace e a una prestazione solida in ripresa. La squadra ospite ha tentato di reagire, ma ha incontrato una difesa compatta e un portiere in buona forma. La gara si è conclusa con un risultato netto e senza possibilità di recupero per la Castiglionese.
ANTELLA 3 CASTIGLIONESE 0 ANTELLA 99: Carcani, Messini, Papalini, Peternò, Sdaigui, Frosali, Virdis, Lunghi, Rontini, Keqi, Petrioli. A disp.: Scro, Nizzoli, Chiaramonti, Capanni, Arnetoli, Gjana, Bellocchi, Danesi, Baggiani. All.: Brachi. CASTIGLIONESE: Balli, Menci, Menchetti, Grifoni, Petricci, Berneschi, Minocci, Banelli, Tenti, Lorenzoni, Ligi. A disp.: Magi, Gori, Scichilone, Viciani, Nicoletti, Arioni, Edoziogor, Tavanti, Parisi. All.: Cardinali. Arbitro: Lachi di Siena. Reti: 8’ Rontini, 43’, 54’ Keqi. Note: spettatori 350. Angoli: 5-3. BAGNO A RIPOLI – Si ferma proprio a un passo dal quartier generale della Fiorentina la corsa della Castiglionese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
