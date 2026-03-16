È sempre un buon momento per parlare di Oksana Masters

Oksana Masters ha iniziato la sua carriera paralimpica nel 2012, partecipando alle sue prime Paralimpiadi estive e invernali. Da allora, ha preso parte a tutte le edizioni, tranne una, ottenendo numerosi risultati. La sua presenza nel mondo dello sport paralimpico è costante e riconosciuta, rendendola una figura di spicco nel panorama internazionale.

Dal 2012 partecipa alle Paralimpiadi estive e invernali e solo in un'edizione non ha vinto medaglie: a Milano Cortina ne ha vinte 5, 4 delle quali d'oro Alle Paralimpiadi di Milano Cortina la statunitense Oksana Masters ha vinto una medaglia d’oro nel biathlon, nella gara sprint, e quattro medaglie in varie gare di sci di fondo, tre delle quali d’oro. Masters ha 36 anni ed è a 24 medaglie vinte tra Paralimpiadi invernali ed estive – a cui partecipa dal 2012. Oltre che per il numero, sono risultati impressionanti perché sono stati raggiunti con una notevole continuità in quattro sport (canottaggio, ciclismo, sci di fondo e biathlon) che richiedono preparazione e abilità diverse tra loro, pur essendo lo sforzo per certi versi assimilabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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