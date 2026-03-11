Oggi si sono svolte le gare di sci di fondo alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con le prove di 10 km per le categorie sitting, standing e per ipovedenti sul Lago di Tesero. Nelle competizioni di oggi nessuna medaglia è stata conquistata dagli atleti italiani. Oksana Masters ha proseguito la sua striscia di successi nelle discipline paralimpiche.

Oggi di scena le 10 km dello sci di fondo alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul Lago di Tesero continuano le competizioni sitting, standing e per ipovedenti; nel secondo e nel terzo caso si gareggia a tecnica classica. Andiamo a vedere, in ordine cronologico, i risultati della giornata che si sono succeduti. Tutte le gare, va ricordato, sono con partenza a intervalli. Ricordiamo, chiaramente, che i tempi possono essere corretti in percentuale variabile a seconda del tipo di disabilità degli atleti. Nella 10 km femminile sitting arriva la seconda medaglia d’oro consecutiva, e ventiduesima in assoluto alle Paralimpiadi tra invernali ed estive, per quella che è un’autentica leggenda del movimento tutto, vale a dire Oksana Masters (LW12). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo: alle Paralimpiadi Oksana Masters continua il suo regno. Nessuna medaglia italiana

