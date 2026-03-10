Oggi si è conclusa la prima giornata di gare di sci di fondo alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con le competizioni che si sono svolte al Lago di Tesero. La giornata ha visto le prime sfide tra atleti provenienti da vari paesi, segnando l'inizio ufficiale delle gare di questa disciplina. La manifestazione prosegue con le prossime prove previste nel programma.

Si è chiusa la giornata d’apertura delle gare di sci di fondo al Lago di Tesero per quel che riguarda l’edizione 2026 delle Paralimpiadi di Milano Cortina. Sei le gare disputate, tutte appartenenti alla categoria delle sprint, e ognuna, come vedremo, con i propri risvolti da rimarcare. Innanzitutto, va detto che per l’Italia non si è avuta nessuna medaglia, in un contesto che però non aveva molto di favorevole per gli azzurri. Partiamo dalla sprint donne sitting, il terreno di dominio di Oksana Masters. La leggenda americana di origini ucraine conquista la sua decima medaglia nello sci di fondo, la quarta d’oro nella disciplina, la settima d’oro e la sedicesima in assoluto alle Paralimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci di fondo: Oksana Masters continua a scrivere la propria leggenda alle Paralimpiadi

