È morto Paki Canzi de I Nuovi Angeli tra i brani di successo Donna felicità e Ragazzina ragazzina

Da ilfattoquotidiano.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo della musica piange la scomparsa di Paki Canzi, cantante dei I Nuovi Angeli, deceduto domenica 15 marzo all’età di 78 anni. Canzi è ricordato per brani come “Donna felicità”, “Ragazzina, ragazzina”, “Anna da dimenticare” e “Singapore”. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama musicale italiano.

Mondo della musica in lutto. È morto Paki Canzi, a 78 anni domenica 15 marzo, noto per i brani di successo come “Donna felicità”, “Ragazzina, ragazzina”, “Anna da dimenticare” e “Singapore”. La camera funeraria è stata allestita da oggi a Vignate (Milano) presso la struttura La Vignatese, mentre il funerale, in forma laica, si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 11. Negli ultimi anni viveva tra Milano e Peschiera Borromeo e non aveva mai smesso di esibirsi. Proprio il prossimo 20 marzo era previsto un concerto all’Auditorium di Bareggio, in provincia di Milano, insieme ad Aldo Valente e Marco Bonino. Cantante e musicista milanese è stato frontman del gruppo beat I Nuovi Angeli, protagonista della scena pop italiana tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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