È morto a 64 anni la cantante Cinzia Oscar, figura nota nella musica neomelodica napoletana. La notizia è stata comunicata dal figlio, il cantante Marco Calone, che ha annunciato la scomparsa della madre. Cinzia Oscar era conosciuta nel panorama musicale locale e il suo decesso ha suscitato dolore tra i suoi fan e colleghi.

La cantante neomelodica Cinzia Oscar è morta a 64 anni. La notizia è stata data dal figlio Marco Calone con un post sui social. Cinzia Oscar era un volto noto del panorama musicale napoletano e la notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro del web. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei fan e degli amici. Morta la cantante neomelodica Cinzia Oscar La carriera della cantante Cinzia Oscar Il duetto con Mario Merola e la passione per il teatro Morta la cantante neomelodica Cinzia Oscar “Mamma sono morto con te”. Questo il messaggio pubblicato dal figlio di Cinzia Oscar su Instagram, anche lui famoso cantante neomelodico. Il post ha raccolto immediatamente decine di migliaia di reazioni e commenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta la cantante Cinzia Oscar, lutto nella musica neomelodica napoletana: aveva 64 anni, annuncio del figlio

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