Napoli si stringe intorno alla perdita di Cinzia Oscar, cantante e attrice di origini napoletane. La artista, conosciuta e apprezzata da molti, è venuta a mancare, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo locale. La sua carriera ha attraversato diversi anni, portando in scena numerosi spettacoli e canzoni che hanno conquistato il pubblico. La notizia della sua scomparsa ha suscitato dolore tra amici e fan.

Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli piange la scomparsa di Cinzia Oscar, cantante e attrice amata dal pubblico. A darne l’annuncio è stato il figlio Marco Calone: “Mamma sono morto insieme a te”. Negli ultimi mesi Cinzia ha combattuto con coraggio la malattia, senza mai perdere il sorriso e la forza che l’hanno sempre contraddistinta. Accanto a lei fino all’ultimo l’affetto dei familiari, degli amici e dei fan, che in queste ore stanno riempiendo i social di messaggi di ricordo e gratitudine. La città perde così una voce e un volto simbolo dello spettacolo napoletano, la cui arte continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha amata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio a Cinzia Oscar, cantante e attrice napoletana amata dal pubblico

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