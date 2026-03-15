È morto Nonna Malè, nota sui social per i video con il nipote Mario De Lillo, content creator e comico romano. La nonnina, diventata famosa per la sua simpatia e il suo atteggiamento irriverente, si è spenta nelle scorse ore. Mario De Lillo ha condiviso un messaggio di addio sui propri canali social. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i follower e gli utenti online.

L’addio di Mario De Lillo alla sua Nonna Malè. Si è spenta Nonna Malè, la simpatica e irriverente nonnina diventata negli ultimi anni un volto amatissimo dei social grazie ai video realizzati insieme al nipote Mario De Lillo, content creator e comico romano. Aveva 92 anni e con la sua spontaneità era riuscita a conquistare migliaia di persone online. Non era un personaggio costruito, ma semplicemente una nonna vera, con il suo modo diretto di parlare, la sua ironia e quella naturalezza che nei video sembrava rompere ogni distanza tra schermo e vita reale. Ad annunciare la sua scomparsa è stato proprio De Lillo con un messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da alcune fotografie che li ritraggono insieme in momenti della loro vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morta Nonna Malè, la nonnina dei social diventata famosa con Mario De Lillo

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