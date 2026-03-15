È morta Malè era la nonna del famoso tiktoker Mario De Lillo

È morta Malè, la nonna del popolare tiktoker Mario De Lillo. La notizia è stata annunciata dallo stesso creator attraverso i suoi canali social, dove ha condiviso il dolore per la perdita della figura familiare che lo ha accompagnato nel suo percorso. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra i follower e tra coloro che seguono l’attività del tiktoker.

Il mondo dei social media e dell’intrattenimento digitale italiano si stringe oggi attorno a Mario De Lillo, il noto creator romano che ha saputo conquistare il cuore di milioni di utenti grazie alla sua ironia genuina. La notizia della scomparsa di sua nonna Malena, affettuosamente chiamata Malé, ha colpito profondamente la community del web, segnando la fine di un sodalizio artistico e familiare che aveva trasformato la quotidianità di una tipica famiglia romana in un fenomeno virale di massa. La donna si è spenta lasciando un vuoto incolmabile non solo nei suoi cari, ma anche in tutti coloro che, attraverso uno schermo, avevano imparato a volerle bene come a una di famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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