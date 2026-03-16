Durante un’intervista a Che tempo che fa, Bebe Vio ha annunciato di aver abbandonato la scherma a causa di problemi fisici che le impediscono di proseguire, rivelando di aver iniziato con l’atletica. La campionessa ha spiegato di aver mantenuto il riserbo su questa situazione e ha confermato di essere giunta a un punto di non ritorno con la disciplina che ha dedicato gran parte della sua vita.

“Ho parecchi problemi fisici ultimamente. Non l’ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente.”. Bebe Vio, atleta paralimpica, ha annunciato in diretta a Che tempo che fa l’addio alla scherma, lo sport che le ha portato due ori ai Giochi Paralimpici e diversi altri riconoscimenti al livello internazionale. “Adesso abbiamo, dico ‘abbiamo’ con la squadra perché posso farlo solo grazie a un gruppo di persone che mi sta dietro in questo momento, abbiamo iniziato con l’atletica. Penso di fare i 100”, ha detto ancora l’atleta. Contenuti in streaming su discovery+ ( www.discoveryplus.it ) L'articolo “È finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. Ho iniziato con l’atletica”: l’annuncio di Bebe Vio a Che tempo che fa

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