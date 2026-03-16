Bebe Vio lascia la scherma non ce la faccio più fisicamente | spunta l' ipotesi del passaggio all' atletica

Bebe Vio, nota atleta paralimpica, ha annunciato di aver abbandonato la scherma perché non riesce più a continuare dal punto di vista fisico. La campionessa ha deciso di dedicarsi ad altre attività e si ipotizza che possa passare all’atletica. La decisione è stata comunicata pubblicamente e suscita attenzione tra gli appassionati di sport paralimpici.

Bebe Vio lascia la scherma: l’annuncio a sorpresa è stato fatto da Fabio Fazio negli studi di Che tempo che fa. Dopo anni di successi nella scherma paralimpica, l’atleta italiana fra le più famose ha deciso di lasciare la pedana: “Ho avuto parecchi problemi fisici“. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora nello sport: Bebe Vio sta pensando di dedicarsi all’atletica leggera. Bebe Vio lascia la scherma “Ho avuto parecchi problemi fisici dopo Tokyo e dopo Parigi, le cose non sono andate come speravo. Non l’ho mai detto a voce alta: è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente”, ha detto in tv da Fazio. E ancora: “L’ultima volta che ho tirato è stata a Parigi 2024. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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