Dubai drone iraniano colpisce deposito carburante

Un drone lanciato dall'Iran ha colpito un deposito di carburante vicino all'aeroporto di Dubai, provocando un'esplosione e un incendio. L'incidente si è verificato in un'area strategica della città, senza che siano stati segnalati feriti o altri danni immediati. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e conducendo le verifiche necessarie.

(Adnkronos) – Un drone lanciato dall'Iran colpisce un serbatoio di carburante nei pressi dell'aeroporto di Dubai, provocando un'esplosione e un incendio. La Dubai Civil Aviation Authority, oggi 16 marzo, ha annunciato la provvisoria sospensione dei voli "come misura precauzionale per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e di tutti gli staff". L'incendio è stato domato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Drone iraniano colpisce l'aeroporto di Dubai: il videoSabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Dubai, un drone iraniano colpisce l’aeroporto internazionale: nessuna vittimaUn’operazione di intercettazione è avvenuta nella mattinata di sabato 7 marzo 2026 sopra l’aeroporto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dubai drone iraniano colpisce deposito... Temi più discussi: Dubai, drone iraniano colpisce l'aeroporto: il momento dell'esplosione; Dubai, drone iraniano colpisce l'aeroporto: nessuna vittima; Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video; Dubai, drone iraniano colpisce l'aeroporto. Dubai, drone iraniano colpisce deposito carburante(Adnkronos) - Un drone lanciato dall'Iran colpisce un serbatoio di carburante nei pressi dell'aeroporto di Dubai, provocando un'esplosione e un incendio. La Dubai Civil Aviation Authority, oggi 16 mar ... msn.com Guerra, paura a Dubai Marina: grattacielo residenziale colpito da un drone iranianoMomenti di paura a Dubai Marina, il cuore della città degli Emirati Arabi. Stando a quanto riferito dai media locali un drone iraniano avrebbe colpito un noto grattacielo residenziale. Si tratta della ... notizie.it Una città fantasma: negli ultimi giorni forti esplosioni hanno scosso Dubai, tanto da far vibrare i palazzi. Nei cieli sono stati avvistati anche droni e uno degli edifici che ospitava militari statunitensi è stato evacuato il 12 marzo. Il clima di tensione dopo l'attacco d facebook La flat tax da 300 mila euro attira i super ricchi: addio Londra e Dubai, i paperoni scelgono Milano x.com