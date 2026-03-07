Drone iraniano colpisce l' aeroporto di Dubai | il video

Un drone iraniano modello Shahed ha colpito l'aeroporto di Dubai nella mattina di oggi, sabato 7 marzo 2026. Sono stati diffusi online dei video che mostrano l’attacco in atto, confermando l’evento. L’incidente ha interessato l’area aeroportuale, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui danni. La notizia si diffonde attraverso le immagini condivise sui social media.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di essere disposto ad appoggiare l'uccisione della nuova Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, qualora questi si rifiutasse di accogliere le richieste degli Stati Uniti, tra cui la sospensione dello sviluppo del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Today.it

Tra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti

Azerbaigian, droni iraniani colpiscono l'aeroporto. Il ministro degli Esteri: «Teheran fornisca spiegazioni». Ma l'esercito smentisceAnche l'Azerbaigian colpito dall'Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia governativa azera Apa, Teheran avrebbe lanciato attacchi con droni sull'aeroporto internazionale ... ilmattino.it

L'Iran allarga il conflitto e Trump richiede supporto specifico all'Ucraina contro i droni di TeheranIl presidente americano vuole essere coinvolto nella selezione del successore di Khamenei. Telefonata tra Macron, Meloni e Mitsotakis per coordinare l'invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterran ... ilfoglio.it

Dubai, drone iraniano colpisce l'aeroporto #dubai x.com

L'ambasciatore iraniano a Riad nega la responsabilità dell'attacco all'ambasciata statunitense a #Riad : "Nessun drone è stato lanciato dall' #Iran verso l'ambasciata statunitense a Riad" - #IranWar - facebook.com facebook