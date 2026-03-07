Dubai un drone iraniano colpisce l’aeroporto internazionale | nessuna vittima

Nella mattinata di sabato 7 marzo 2026, un drone iraniano ha colpito l’aeroporto internazionale di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Un’operazione di intercettazione si è conclusa con l’esplosione visibile nel cielo e una colonna di fumo. Non si sono registrate vittime in seguito all’incidente. Testimoni riferiscono di aver sentito un forte boato e visto la nube di fumo sopra l’aeroporto.

Un'operazione di intercettazione è avvenuta nella mattinata di sabato 7 marzo 2026 sopra l'aeroporto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con testimoni che parlano di una forte esplosione seguita da una colonna di fumo nel cielo. Il governo di Dubai ha confermato "un incidente di lieve entità dovuto alla caduta di detriti dopo un'intercettazione" e che nessuno è rimasto ferito (fonte Ansa Video).