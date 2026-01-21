Roma nord come lo zoo I cinghiali passeggiano in pieno giorno nella piazza del quartiere

A Roma Nord, i cinghiali si aggirano tranquillamente nella piazza del quartiere, anche durante il giorno. Questi animali vivono liberamente, senza mostrare segni di disagio tra le auto, i bus e le attività quotidiane della zona. La presenza di questi animali nel contesto urbano evidenzia come la natura e la città possano convivere, anche in aree densamente popolate.

Liberi e per nulla turbati dalla vita urbana. Dalle auto che transitano lungo le strade o in manovra nei parcheggi, dai bus in arrivo al capolinea. I cinghiali si prendono la piazza di Prima Porta: quella su cui affacciano bar e attività commerciali, l’ufficio anagrafico del municipio XV ma anche.🔗 Leggi su Romatoday.it

