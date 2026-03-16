dove vedere tutte le partite di champions in streaming e in tv siamo agli ottavi di finale

Ecco dove seguire tutte le partite di Champions League in streaming e in televisione, con gli ottavi di finale in corso. Le partite vengono trasmesse su vari canali e piattaforme online, offrendo diverse opzioni di visione. I dettagli sui metodi di accesso variano a seconda del paese e del servizio scelto. Per sapere orari e modalità di visione, bisogna consultare le guide ufficiali.

Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League all'Atalanta, unica italiana rimasta in gara, servirebbe un'impresa dopo la sconfitta subita in casa dal Bayern Monaco per 6-1. Anche in altre partite, oltre a quella di Bergamo, sono arrivati gol a valanga, a conferma di come la competizione stia entrando nella sua fase più spettacolare. Il programma del ritorno degli ottavi di finale: mercoledì l'Atalanta in casa del Bayern Martedì 17 le prime due squadre a scendere in campo saranno Sporting Lisbona e BodoGlimt, con i norvegesi, la grande sorpresa di questa edizione, che hanno vinto la partita di andata 3-0 e sono pronti a strappare la qualificazione ai quarti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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