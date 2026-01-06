Serie A oggi | dove vedere tutte le partite della 19ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN
Oggi inizia la 19ª giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale del 2026. Per seguire le partite, puoi consultare gli orari e le modalità di visione disponibili su Sky e DAZN, piattaforme che offrono copertura completa del campionato. In questa introduzione trovi tutte le informazioni necessarie per seguire la giornata di calcio in modo semplice e diretto.
Oggi prende il via il 19esimo turno del campionato di calcio italiano di Serie A: scopri gli orari e le modalità per seguire le partite in programma nella primo turno infrasettimanale del 2026. Non c'è tempo per smaltire i panettoni: la Serie A 20252026 torna immediatamente in campo per il giro di boa, con un turno infrasettimanale che promette scintille e che chiuderà ufficialmente il girone d'andata. La diciannovesima giornata del campionato parte oggi 6 gennaio con Pisa-Como e si chiuderà giovedì 8 gennaio con il posticipo Milan-Genoa. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
