Dove vedere in tv Italia-Senegal Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 | orario programma streaming

Domani, martedì 17 marzo, alle 19:00 ora italiana, l’Italia affronta il Senegal a San Juan (Porto Rico) nella quinta partita del girone B delle Qualificazioni ai Mondiali basket femminile 2026. L'incontro si svolge in diretta streaming e sarà trasmesso in televisione. Questa rappresenta l’ultimo impegno nel torneo di qualificazione per la squadra italiana.

Ultimo impegno nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026 per l’Italbasket femminile, che domani martedì 17 marzo alle 19:00 ora italiana affronta a San Juan (Porto Rico) il Senegal per la quinta partita del girone B. Le azzurre vogliono chiudere al meglio il torneo pre-Mondiale dopo due successi nelle prime partite contro Porto Rico e Nuova Zelanda, con nel mezzo la sconfitta con onore contro la corazzata Stati Uniti. Fari puntati ancora su Cecilia Zandalasini e su Costanza Verona, con Lorela Cubaj a farsi largo nel pitturato e il duo Olbis Andre’-Keys pronto a dare una mano. Il Senegal vuole invece onorare al meglio il torneo fino alla fine... 🔗 Leggi su Oasport.it

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