In Italia-Nuova Zelanda, partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026, si gioca oggi alle 22:00 ora italiana a San Juan. L’Italbasket femminile affronta la Nuova Zelanda pochi giorni dopo l’esordio contro Porto Rico e il match sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. La sfida si svolge nel contesto delle qualificazioni mondiali.

Dopo l’esordio contro Porto Rico, l’Italbasket femminile è attesa da un secondo incontro dopo neanche 24 ore sempre a San Juan oggi giovedì 12 marzo alle 22:00 ora italiana contro la Nuova Zelanda per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Le ragazze agli ordini del CT Andrea Capobianco hanno raggiunto già da diversi giorni la città di Porto Rico, principalmente per smaltire il lungo viaggio e il fuso orario oltre al fatto che dopo il ritrovo a Roma la rappresentativa del Belpaese ha preso subito l’aereo per San Juan (via Madrid). La Nuova Zelanda ha raggiunto Porto Rico poco dopo l’Italia, con le oceaniche che hanno chiuso al quinto posto la... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming

Articoli correlati

Dove vedere in tv Italia-Porto Rico, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingInizia il cammino dell’Italbasket femminile nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2026! Nella notte tra mercoledì 11 marzo e giovedì 12 marzo...

Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streamingDopo la vittoria dell’Italia in Gran Bretagna di ieri, le due squadre si ritroveranno nel quarto incontro della prima fase di qualificazioni ai...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dove vedere in tv Italia Nuova Zelanda...

Discussioni sull' argomento Rugby Nuova Zelanda, Dave Rennie è il nuovo Ct degli All Blacks; Italia alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile: programma, orario delle partite, il calendario completo e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Pre-Mondiale (11-17 marzo), oggi primo allenamento a San Juan: si aggrega Spreafico; Sport in tv oggi (domenica 8 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming.

Concluso il progetto di collaborazione scientifica tra Italia e Nuova Zelanda sullo studio dell’amplificazione sismica locale, finanziato dal programma CATALYST-seeding.Analizzata la rete sismica NZ: circa il 50% delle stazioni mostra effetti da amplificazione d x.com

Italia e Nuova Zelanda insieme per studiare come il terreno amplifica i terremoti - facebook.com facebook