Dove vedere in tv Italia-Porto Rico Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 | orario programma streaming

Domani sera, la nazionale italiana di basket femminile scende in campo contro Porto Rico nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta TV e in streaming online. L’orario di inizio è stato comunicato e il programma dettagliato dell’evento è disponibile sui canali ufficiali. La sfida rappresenta l’esordio delle azzurre in questa fase di qualificazione.

Inizia il cammino dell'Italbasket femminile nel torneo di qualificazione ai Mondiali 2026! Nella notte tra mercoledì 11 marzo e giovedì 12 marzo all'1:00 ora italiana le azzurre sfidano a San Juan (Porto Rico) le padrone di casa, prima tappa sulla strada del torneo in programma a metà settembre a Berlino (Germania). Si tratta di un vero e proprio ' tour de force' per le ragazze agli ordini del CT Andrea Capobianco, che sono già arrivate da alcuni giorni nella capitale di Porto Rico per smaltire il lungo viaggio e il fuso orario oltre ad iniziare a mettere degli allenamenti nelle gambe in vista delle sfide che le attendono per cercare di centrare la qualificazione 'storica' dopo ben 32 anni dall'ultima volta.