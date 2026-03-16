Dove trovare un passeggino | le ricerche di Kaufman sul telefono prima di uccidere la figlia di un anno
In tribunale è stato presentato un rapporto di un perito informatico che ha analizzato i telefoni di Francis Kaufman e Anastasia Trofimova, concentrandosi sui dati dei giorni prima e dopo il duplice omicidio. Le ricerche sul telefono di Kaufman includevano anche una domanda riguardante un passeggino. I risultati di queste analisi sono stati illustrati alla corte durante l'udienza.
In aula un perito informatico ha esposto alla corte i risultati delle sue analisi sui telefoni di Francis Kaufman e Anastasia Trofimova nei giorni precedenti e successivi al duplice omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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