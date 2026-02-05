L'email con cui Kaufman proponeva la figlia ai casting prima di ucciderla | È bellissima vuoi incontrarla?

L’uomo accusato di aver ucciso la piccola Anastasia Trofimova ha scritto alla madre della vittima poco dopo aver commesso il delitto. Nell’email, Kaufman proponeva ancora di incontrare la bambina, scrivendo che era “bellissima”. Prima di ucciderla, aveva iscritto la piccola a un’agenzia di casting per tentare di guadagnare qualche soldo con la sua morte. Dopo il ritrovamento dei corpi, aveva scritto alla madre: “Voglio tornare alla mia vita”.

Uccide Anastasia Trofimova e iscrive la bimba a un'agenzia di casting per guadagnare soldi. Dopo il ritrovamento dei corpi, ha scritto alla madre: "Voglio tornare alla mia vita".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Kaufman Anastasia Mamma e figlia uccise a Villa Pamphili. Kaufman a processo: “Mi chiamo Rexal Ford’, e ride in aula Oggi il processo a Francis Kaufman riprende con l’uomo che si presenta in aula per il duplice omicidio di madre e figlia avvenuto a Villa Pamphili. Dettagli sull’incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez: “Un rumore, l’atterraggio d’emergenza e l’esplosione” Sono emersi nuovi dettagli sull’incidente aereo che ha causato la morte del cantante colombiano Yeison Jiménez. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Kaufman Anastasia Argomenti discussi: Quando Jeffrey Epstein si interessò al Milan: quelle email dell’estate 2018 e il dossier girato a vari…; Rendere la vita digitale più sostenibile è possibile, come fare; Bankitalia avvisa, sui social prestiti truffa con nostro nome; Epstein: Trump compare in 3’200 documenti. Tommaso Zorzi, l’email con cui fece coming out con i suoi genitori: «Ritrovo tenerezza, senso di inadeguatezza e paura»Tommaso Zorzi senza filtri. L'ex vincitore del GfVip ha parlato spesso di come ha rivelato ai suoi genitori di essere gay, attraverso una lunga email in cui confessava di non essere stato in vacanza ... leggo.it Fondo per il cinema, l’email al Mef con cui Giuli chiedeva tagli al settoreIl Mic aveva proposto al Mef di decurtare 540 milioni nel biennio: una sforbiciata decisamente superiore a quella poi inserita nella Manovra. Dopo la bufera innescata dal semaforo rosso dalla ... lettera43.it Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann in aula: "Sono innocente". La difesa chiede una perizia psichiatrica >> https://buff.ly/4X53bH3 facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.