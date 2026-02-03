Sara Pedri riprendono le ricerche della ginecologa scomparsa 5 anni fa | Ci basterebbe trovare qualcosa di lei

Le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento più di quattro anni fa, riprenderanno a breve. La sorella Emanuela ha chiesto ufficialmente al prefetto di riavviare le indagini: «Mi basterebbe trovare gli occhiali di Sara». Da allora, nessuna traccia concreta della donna, e ora si tenta di ritrovare anche quegli oggetti che potrebbero aiutare a chiarire cosa sia successo.

