Sara Pedri riprendono le ricerche della ginecologa scomparsa 5 anni fa | Ci basterebbe trovare qualcosa di lei

Le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento più di quattro anni fa, riprenderanno a breve. La sorella Emanuela ha chiesto ufficialmente al prefetto di riavviare le indagini: «Mi basterebbe trovare gli occhiali di Sara». Da allora, nessuna traccia concreta della donna, e ora si tenta di ritrovare anche quegli oggetti che potrebbero aiutare a chiarire cosa sia successo.

Riprenderanno a breve le ricerche di Sara Pedri, la ginecologa scomparsa a Trento a marzo del 2021. La conferma dalla sorella Emanuela dopo la richiesta al prefetto: "Mi basterebbe ritrovare gli occhiali di Sara. O una sua scarpa o qualunque cosa, anche la più piccola che lei aveva addosso quel giorno".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

