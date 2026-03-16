Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Cameron è apparsa senza Damiano, indossando un abito gioiello con una lunga coda che ha attirato l’attenzione. La scena ha catturato l’attenzione dei presenti e dei media, mentre il pubblico seguiva gli eventi sul red carpet. La cantante si è mostrata in modo elegante e deciso, distinguendosi tra le star presenti alla serata.

Mentre l’intero globo aveva gli occhi puntati sulla cerimonia degli Oscar 2026 e tutto ciò che la riguarda, un altro evento di grande importanza si svolgeva a West Hollywood: stiamo parlando dell’ Academy Awards Viewing Party a cura della Elton John AIDS Foundation, tradizione annuale oramai irrinunciabile che, giunta alla sua trentaquattresima edizione, è riuscita a raccogliere ben venticinque milioni di dollari sin dalla sua nascita per sostenere la prevenzione e la cura dell’HIV in tutto il mondo. Basti pensare che solo l’edizione di quest’anno ha permesso di raccoglierne la straordinaria cifra di 10,6 milioni, riunendo numerose personalità di spicco del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dove Cameron senza Damiano e bellissima nell’abito gioiello con maxi coda

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