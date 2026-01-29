Damiano David e Dove Cameron | un sì autentico senza fronzoli

Damiano David e Dove Cameron si sono detti sì in modo semplice e naturale. La proposta è avvenuta senza annunci e senza fronzoli, proprio quando meno te lo aspettavi. Una decisione improvvisa, che ha sorpreso amici e fan, ma che sembra riflettere una relazione autentica e senza complicazioni.

. La proposta arriva quando meno te l’aspetti. Nei veri amori, la proposta di matrimonio arriva senza preavviso e senza bisogno di scenografie o preparativi perfetti. Damiano David ha scelto proprio questa autenticità per chiedere a Dove Cameron di sposarlo, cogliendola in un momento ordinario e sorprendentemente reale. La cantante e attrice americana ha raccontato con ironica dolcezza il retroscena del loro sì, avvenuto lo scorso autunno, e rimasto privato per mesi prima di diventare pubblico, come se anche l’annuncio dovesse trovare il suo tempo per prendere forma. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

