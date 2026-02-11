Cameron ha annunciato che il matrimonio con Damiano David si farà in Italia. La coppia, appena diventata ufficiale, ha già deciso: entro la fine dell’anno si sposeranno nel nostro paese. La notizia circolava da qualche giorno, ora è arrivata la conferma della stessa Cameron. I due stanno già lavorando ai dettagli e stanno preparando tutto per il grande giorno.

L'attrice e il cantante hanno svelato al mondo il loro fidanzamento ufficiale a gennaio, con l'intenzione di convolare a nozze entro la fine dell'anno. Parlando con Entertainment Tonight della tendenza dei destination wedding, Dove Cameron ha spiegato che lei e il futuro marito hanno già deciso dove si terrà la cerimonia: «Lui è di Roma. Quindi stiamo progettando di sposarci in Italia, che per me sarà come un destination wedding, ma per lui è un matrimonio locale». Proseguendo nell'intervista, Dove ha poi spiegato che alla celebrazione sono previsti moltissimi ospiti, dato che Damiano ha una famiglia molto numerosa «ha un centinaio di cugini» e dalla lista degli invitati non vogliono escludere nessuno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dove Cameron svela dove sarà il matrimonio con Damiano David: «Stiamo progettando di sposarci in Italia»

Approfondimenti su Damiano David Italia

Dove Cameron ha raccontato i dettagli della proposta di matrimonio di Damiano David.

Dove Camerontalks about Damiano David 's proposal @fallontonight

Ultime notizie su Damiano David Italia

