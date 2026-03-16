Un dossier riservato dell’intelligence statunitense è stato consegnato al presidente Donald Trump e contiene informazioni sulla vita privata di Mojtaba Khamenei. La documentazione include dettagli non divulgati precedentemente e si concentra su aspetti personali legati al leader iraniano. La notizia ha attirato l’attenzione per il suo contenuto sensibile e le implicazioni che potrebbe avere.

Un dossier segreto dell’intelligence statunitense ha raggiunto la scrivania del presidente Donald Trump, contenente una rivelazione sulla vita privata di Mojtaba Khamenei. Le agenzie hanno suggerito che il nuovo leader supremo dell’Iran potrebbe essere omosessuale, notizia discussa durante un briefing sulla guerra contro Teheran. L’informazione è emersa in un contesto di tensione estrema: il figlio del defunto Ali Khamenei, ora alla guida della Islamica, è risultato ferito nei primi raid aerei congiunti tra Israele e Stati Uniti contro obiettivi iraniani. La reazione del leader americano al rapporto sarebbe stata inizialmente di sorpresa, seguita da una risata definita di gusto, mentre altri funzionari presenti avrebbero riso per giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dossier segreto: Trump ride della vita privata di Khamenei

Articoli correlati

Leggi anche: Trump e il dossier segreto su Mojtaba Khamenei: “Probabilmente è gay”

Achille Lauro svela il segreto della sua vita privata e sorprende Sanremo: il web è in fiammeAchille Lauro, artista e co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026, ha catturato l’attenzione non solo per la sua musica ma anche per la...