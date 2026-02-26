Achille Lauro svela il segreto della sua vita privata e sorprende Sanremo | il web è in fiamme

Achille Lauro, noto artista e figura di spicco a Sanremo 2026, ha condiviso alcuni dettagli sulla propria vita privata durante la manifestazione. La sua presenza sul palco ha suscitato numerose reazioni tra il pubblico e sui social, alimentando discussioni e curiosità. La rivelazione ha attirato l’attenzione di molti e ha acceso il dibattito tra fan e media.

Achille Lauro, artista e co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026, ha catturato l'attenzione non solo per la sua musica ma anche per la vita privata. Durante la conferenza stampa del Festival, un giornalista gli ha chiesto se fosse felicemente accompagnato, scatenando una risposta chiara e sorridente: " Sono felicemente single ". La battuta ha innescato un siparietto con Carlo Conti, che ha replicato scherzosamente: " Io invece sono ancora felicemente sposato ". Oltre a questo momento leggero, Lauro ha anticipato che stasera si esibirà con " Perdutamente ", brano dedicato alle vittime della tragedia di Crans-Montana, in un omaggio discreto e toccante.

