Doppio ko per Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe | bergamasche sconfitte da Giugliano e Giana

L'Atalanta Under 23 e l’AlbinoLeffe hanno subito due sconfitte nelle rispettive partite di Serie C. L’Atalanta U23 è stata battuta 3-1 dal Giugliano allo stadio De Cristofaro, mentre l’AlbinoLeffe ha perso contro la Giana. Entrambe le partite si sono disputate nella 32ª giornata del campionato.

Giugliano. Si ferma contro il Giugliano la striscia positiva dell’ Atalanta U23, sconfitta 3-1 allo stadio De Cristofaro nella 32ª giornata di Serie C. Al 7’ i padroni di casa si rendono pericolosi ma Vismara risponde presente. I nerazzurri reagiscono con una bella azione corale che libera Cortinovis al tiro, senza però impensierire troppo il portiere. L’Atalanta cresce e crea altre occasioni con Misitano e Panada, ma al 26’ è il Giugliano a colpire: Prado approfitta di un’uscita imprecisa di Vismara e deposita in rete. Lo stesso Prado firma il raddoppio al 31’ con una conclusione dalla distanza. La squadra di Bocchetti, però, reagisce subito e accorcia al 33’ grazie a Manzoni, servito da Panada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe, doppio sorriso: vittorie pesanti contro Casarano e Pro Vercelli Leggi anche: Espinal perde Ferri. AlbinoLeffe lanciatissimo. Zona playoff da blindare. Giana ancora senza tifo Contenuti e approfondimenti su Atalanta Under Temi più discussi: Doppio ko per Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe: bergamasche sconfitte da Giugliano e Giana; Atalanta, riparte la scalata verso l'Europa: oggi con l'Udinese è vietato sbagliare; Atalanta, il 6-1 con il Bayern Monaco è il quarto peggior ko di sempre per un'italiana; L'Audace rimonta due gol, ma cade per un autogol: vince l'Atalanta U23 - FoggiaToday. Doppio ko per Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe: bergamasche sconfitte da Giugliano e GianaGiugliano. Si ferma contro il Giugliano la striscia positiva dell’Atalanta U23, sconfitta 3-1 allo stadio De Cristofaro nella 32ª giornata di Serie C. Al ... bergamonews.it Trapani sempre più giù: sconfitto 0-2 in casa dall'Atalanta under 23Un ko casalingo, quello del Trapani contro l'Atalanta Under ventitre, che porta i granata in zona playout di serie C e non contribuisce a rassenerare il clima tra i tifosi. La mossa del patron Antonin ... rainews.it SERIE C, GIRONE C, 32ª GIORNATA vs Atalanta Under 23 - Info e Ticket INTERO TRIBUNA LATERALE SALVATORE SESTILE: 15 €; RIDOTTO: 10€** TRIBUNA CENTRALE SALVATORE SESTILE INTERO 28€; RIDOTTO 25€. SETTORE DISTINTI GI facebook SERIE A | In campo Inter-Atalanta #ANSA x.com