Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe doppio sorriso | vittorie pesanti contro Casarano e Pro Vercelli

L'Atalanta Under 23 torna alla vittoria nel girone C di Serie C, superando Casarano e Pro Vercelli. Dopo tre sconfitte consecutive, le recenti vittorie rappresentano un passo importante per la squadra, che rafforza la propria posizione in classifica. Parallelamente, l'AlbinoLeffe ottiene risultati positivi, contribuendo a nutrire ottimismo nel campionato di categoria.

Casarano. L’ Atalanta Under 23 rompe l’incantesimo e torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive che avevano rallentato il suo percorso nel girone C di Serie C. I nerazzurri si sono imposti per 0-1 sul campo del Casarano: il match si è risolto al 20? del primo tempo quando su lancio lungo di Panada, Cissé è stato bravissimo a sfruttare la clamorosa incertezza difensiva della difesa pugliese e del portiere Bacchin per poi insaccare a porta vuota. Notte fonda per il Casarano che al 35’ rimane addirittura in dieci uomini per il rosso a Barone che commette fallo su Vavassori lanciato a rete. Forte dell’uomo in più, l’Under 23 gestisce il vantaggio per tutto l’arco della gara e allo scadere sfiora il raddoppio in contropiede ma Levak, tutto solo, spara addosso a Bacchin. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

