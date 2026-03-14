Stasera alle 20.30 si gioca il derby tra AlbinoLeffe e Giana, due squadre con 40 e 39 punti, rispettivamente. L’incontro si svolge a Zanica e vede le due formazioni impegnate a consolidare le posizioni in classifica, con l’obiettivo di avvicinarsi alle zone playoff. L’AlbinoLeffe, in uno stato di forma positivo, punta a mantenere la serie di risultati utili, mentre la Giana cerca di recuperare terreno.

Tempo di derby playoff questa sera alle 20.30 a Zanica tra AlbinoLeffe (40 punti) e Giana (39). Due squadre virtualmente salva che ora possono pensare a scalare posizioni interessanti in ottica post season. L’AlbinoLeffe di Lopez (nella foto) è in un momento super positivo, dopo aver battuto Inter U23 e Brescia, e sembra aver risolto i problemi difensivi che aveva da inizio anno. La Giana, invece, è reduce dal ko casalingo con la corazzata Vicenza, dove comunque ha fatto una discreta figura. Gara incerta dove le due squadre si presentano con tanti assenti: nei locali mancheranno Boloca, Ferrarini, Gusu, Lupinetti e Ciko, ai quali si aggiunge lo squalificato Sciacca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Espinal perde Ferri. AlbinoLeffe lanciatissimo. Zona playoff da blindare. Giana ancora senza tifo

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