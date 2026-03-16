doppietta rolling bike alla gf del syrah

Arezzo, 16 marzo 2026 – La squadra Rolling Bike ha conquistato due vittorie alla Granfondo del Syrah, una delle gare più importanti della stagione. La competizione si è svolta a Tavarnelle di Cortona, coinvolgendo numerosi partecipanti e valide per quattro challenge diversi: Umbria Tuscany Mtb, Appennino Superbike, Italian Supersix Race e Mtb Tour Toscana. La corsa ha attirato appassionati da diverse zone della regione.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Doppietta Rolling Bik e alla GF del Syrah Splendida edizione della GF del Syrah, la Granfondo di Tavarnelle di Cortona (AR) valida per ben 4 challenge: Umbria Tuscany Mtb, Appennino Superbike, Italian Supersix Race e Mtb Tour Toscana. Ci si attendeva una grande battaglia per il successo e così è stato con i biker che si sono dati battaglia lungo tutti i 40 km per 1.450 metri di dislivello del percorso cortonese, confermatosi una vera esperienza sia per chi lottava per il successo, sia per chi era presente solo per godersi una domenica diversa dal solito. La sfida alla fine ha premiato l’accoppiata della Rolling Bike formata da Vincenzo Saitta e Emanuele Spica, capaci di fare il vuoto alle loro spalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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