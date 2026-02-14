Brescia volta la pagina | la bonifica della Caffaro prende il via dopo 25 anni di attesa Da oggi nuovo simbolo

Alle 10:30 di oggi, la sirena della Caffaro risuona per la prima volta dopo 25 anni di attesa, segnando l'inizio dei lavori di bonifica. La sindaca Laura Castelletti ha acceso la sirena, simbolo di un passo importante per Brescia, che finalmente può voltare pagina e trasformare un’area storicamente inquinata in un nuovo spazio urbano. Questa bonifica rappresenta una svolta concreta, dopo decenni di problemi ambientali legati a uno dei più grandi insediamenti industriali della città.

Brescia, 14 febbraio 2026 – Poco dopo le 10,30, la sirena della Caffaro suona. Ad avviarla è la sindaca Laura Castelletti, in rappresentanza di una città che, da 25 anni, aspettava l’avvio della bonifica di una delle più grandi ferite ambientali nazionali, tanto da esser diventato uno dei Sin italiani (sito di interesse nazionale). Un minuto dopo il via libera dato dalla sindaca, Greenthesis (mandataria del raggruppamento di imprese che ha vinto la gara) inizia la demolizione del primo fabbricato, il magazzino in cui venivano riposte le big bag del clorato, su cui campeggia lo scheletro di una manica segnavento che serviva a indicare la via di fuga in caso di incidente, come racconta Anna Seniga, ex lavoratrice della Caffaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Brescia, 13 febbraio 2026 - Venerdì 13 febbraio segna l’inizio della demolizione della Caffaro, uno dei simboli industriali più duraturi della città, che da anni attendeva di essere abbattuto per fare spazio a un nuovo futuro urbano.

