Cantiere Sr 10 il vicepresidente | Opera monca dopo vent' anni di attese

Il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Micalizzi torna a parlare della strada Padana Inferiore, che da quasi vent'anni resta incompleta. Dopo anni di attese, l’opera è ancora ferma e il cantiere della Sr 10 si presenta come un cantiere monco. Micalizzi non risparmia dure parole: definisce l’intervento come “monco” e sottolinea che i lavori sono fermi nonostante siano stati investiti quasi 170 milioni di euro. La questione resta aperta, e il rischio di un’altra attesa infinita si fa sempre più concreto.

Dura presa di posizione del vicepresidente del consiglio regionale Andrea Micalizzi sull'annoso tema della strada Padana Inferiore, infrastruttura da quasi 170milioni di euro che dovrebbe collegare la bassa padovana. «A un anno dal trionfalistico avvio dei lavori con tanto di ruspa presidenziale - ha dichiarato oggi 12 febbraio - i cittadini si ritrovano con l'ennesima promessa a metà: una strada che nasce già monca e un cronoprogramma che rischia di slittare ulteriormente, mentre chi percorre quotidianamente i tratti esistenti deve fare i conti con un asfalto pericoloso e abbandonato. Nonostante le rassicurazioni che arrivano da Venezia - ha proseguito - la realtà sul territorio è ben diversa.

