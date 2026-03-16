Dopo un figlio 7 dimissioni su 10 sono femminili | perché succede ancora nel 2026

Nel 2026, le donne rappresentano circa il 70% delle dimissioni relative ai figli di sette anni. Questi dati sono stati raccolti da fonti ufficiali e mostrano come, anche in questo periodo, la maggior parte delle donne lasci il lavoro per motivi legati all’assistenza familiare. Le cifre evidenziano una tendenza che si ripete da anni senza grandi variazioni.

I numeri spesso spiegano meglio di tante parole fenomeni altrimenti complessi da comprendere e decifrare. Un esempio molto chiaro è quello delle dimissioni dopo la nascita di un figlio. Un fenomeno che non solo non dovrebbe esistere ma che pesa soprattutto sulle donne. Questo quello che emerge da diversi dati. Dimissioni dopo la nascita di un figlio: i dati in Italia. I numeri vengono dalla Relazioni annuali sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri pubblicata dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a maggio 2025 e relativa agli anni 2023-2024. Nel 2024 le richieste di dimissioni provenienti da neogenitori sono state 60. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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