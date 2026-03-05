In città ci sono alcune strade intitolate a donne, ma rappresentano una minoranza rispetto al totale. Su 100 strade, solo 10 portano nomi femminili. La nostra indagine si è concentrata sulla topografia locale, cercando di capire quali nomi siano stati scelti e quali siano assenti. L’obiettivo è fare chiarezza sulla presenza e sulla rappresentanza delle donne nella toponomastica cittadina.

Ci sono strade intitolate a donne nella nostra città e, se sì, a quali? È questa la domanda dalla quale siamo partiti per uno studio di genere della topografia della città di Empoli. Da un primo esame, che ha visto l’approfondimento delle dedicazioni delle vie cittadine, ci siamo accorti che le strade sono per oltre il 40% intitolate a uomini e, di questa percentuale, solo una piccolissima parte viene riservata a figure femminili. Poche sono quelle che riportano nomi di donne che si sono distinte per la loro professione, come scienziate, politiche e scrittrici. Questo accade perché le donne non vengono considerate figure importanti? La... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le strade e i nomi delle donne. Su 100 solo 10 sono femminili

