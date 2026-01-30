De Zerbi non molla dopo l'umiliazione in Champions nessun esonero o dimissioni | Io sono ancora qui

Roberto De Zerbi ha ribadito di non avere intenzione di lasciare il Marsiglia, nonostante la brutta sconfitta in Champions League. A poche ore dalla partita contro il Paris FC, il tecnico ha detto chiaramente di essere ancora al suo posto e di assumersi le responsabilità. Nessuna dimissione all’orizzonte, solo la volontà di continuare a lavorare e risollevare la squadra.

Roberto De Zerbi è tornato a parlare a poche ore dal crollo in Champions League. Occasione la prossima sfida di Lifue1 al Paris FC ma il tema forte è stata la sua permanenza sulla panchina del Marsiglia: "Mi hanno insegnato a prendermi le mie responsabilità. Da qui non mi muovo, ci resto per altri 5-6 anni".

