Una donna di 30 anni è stata accoltellata al volto nella notte a Caldogno, in provincia di Vicenza, mentre passeggiava lungo via Linate. L’aggressore è fuggito subito dopo l’attacco, lasciando la vittima ferita. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’aggressione. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nella notte in provincia di Vicenza. Una donna di 30 anni è stata ferita con un coltello al volto mentre stava camminando lungo via Linate a Caldogno, nel Vicentino. L’episodio si è verificato intorno alle 23.30 e la dinamica dell’aggressione è ancora al centro delle indagini. La vittima, di origine marocchina, sarebbe stata improvvisamente avvicinata da un uomo armato di coltello che l’ha colpita alla testa per poi fuggire rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. La chiamata ai soccorsi e il trasporto in ospedale. Nonostante le ferite riportate durante l’attacco, la donna è riuscita a chiedere aiuto autonomamente, contattando i soccorsi subito dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Donna accoltellata al volto in strada a Caldogno: aggressore in fuga

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